Yara Gambirasio | il gip di Venezia indaga pm di Bergamo per depistaggio

Il Fatto Quotidiano

... il pm titolare delle indagini sulla morte di. Il gip ha, quindi, contestualmente sollecitato nuove indagini. Un colpo di scena arrivato al termine dell'udienza di opposizione all'...L'indagine sulla pubblica ministera Letizia Ruggeri per la "sparizione" dei test del Dna del caso diè un "atto dovuto" . Il giudice delle indagini preliminari di Venezia Alberto Scaramuzza chiede così di effettuare una "compiuta valutazione" della posizione della pm in relazione alle ... Yara, i campioni di Dna di Bossetti deteriorati: il gip di Venezia: “La pm Letizia Ruggero sia indagata… Gip di Venezia chiede di indagare Pm del delitto Gambirasio: cosa sta succedendo si staranno chiedendo le persone che non possono essere esperte di ...Soddisfatta per il raggiungimento dei 55 obiettivi del Pnrr nel 2022 che valgono un assegno di 19 miliardi da parte dell'Ue, pronta a confermare il no all'utilizzo del Mes, il Fondo salvastati, anche ...