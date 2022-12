WWE | la neve spaventa i vertici | ecco la richiesta ai wrestler

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Chiudere un anno davvero molto positivo e ricco di grandi colpi di scena con il botto finale, attendendo l’entrata ufficiale di un 2023 che dovrà consolidare ancor di più le ottime basi messe nei dodici mesi che si stanno per archiviare. La WWE, in questa ultima puntata di SmackDown del 30 dicembre (questa sera quindi), abbraccerà nuovamente John Cena che per l’occasione tornerà in un ring di wrestling a fare coppia con Kevin Owens contro Sami Zayn e l’attuale Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns. Idella Federazione di Stamford tengono moltissimo a questa serata e hanno già allertato i combattenti in gioco chiedendogli di stare attenti al fattore. Ladella WWE agli atleti coinvolti nel grande spettacolo di fine anno Le difficili condizioni climatiche che hanno investito gli Stati Uniti negli ...

SmackDown: la richiesta della WWE per i problemi di neve Per SmackDown la WWE ha chiesto ai coinvolti di muoversi in anticipo in modo da evitare problemi di neve dell'ultimo minuto.Dopo aver visto i numerosi ritardi e le assenze nei live event causati dalle bufere di neve negli USA, la WWE passa al contrattacco ...