Westwood | Pelé e Pezzoli | come il nostro immaginario perde pezzi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La natura sa essere crudele. Lo abbiamo sentito dire chissà quante volte, forse lo abbiamo detto noi stessi, magari di corredo a immagini che ci mostrano predatori divertirsi a uccidere le loro prede, o semplicemente provando a trarre una morale da un film animato per bambiniMadagascar. Certo, una crudeltà anche coreografica, il ghepardo che corre al ralenty fino a arpionare con le zampe anteriori la gazzella è qualcosa che nessun etoile della Scala riuscirà mai a ricreare, cosìdivertente, il serpente gigantesco, immobile, che mostra la chiara sagoma di un maiale al suo interno, inghiottito in un sol boccone, fa anche ridere, ma pur sempre crudele. Su quanto la natura sia crudele, del resto, si sono spesi nei secoli artisti, poeti, pensiamo al mio conterraneo Leopardi, per dire, non serve che a questo punto arrivi io a mettere didascalie ...

Cinecittà News

Please enable JavaScript The Five Biggest Sports Clubs In The World Gli ultimi giorni del 2022 hanno visto purtroppo una serie di morti illustri comenel mondo del calcio e Viviennein ...A 21 anni sposò Derekcon cui ebbe un figlio. Ma a Londra conobbe un altro personaggio ... Leggi anche È morto, addio a O Rei del calcio Il mondo però non era evidentemente ancora pronto ... news - Westwood e Pelè: per sempre sul grande schermo