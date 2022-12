Wanda Nara | ultimi giorni dell’anno trascorsi sulle spiagge dell’Uruguay

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La showgirl e imprenditrice argentina ha postato su Instagram alcuni scatti in costume realizzati in Sudamerica

ItaSportPress

torna a far parlare di sé e torna a parlare della propria situazione sentimentale dopo la fine del rapporto con Mauro Icardi. Su Instagram, tramite una storia, ha risposto così alla domanda ...La storia d'amore è ormai finita trae Mauro Icardi e la modella ha già fatto sapere che il suo ex compagno deve darle 100 milioni di euro . Oggi nuovo capitolo della vicenda conche in una stories di Instagram ha ... Wanda Nara: “Con Icardi è finita da tempo, adesso voglio uno stallone” Wanda Nara è tornata a parlare della sua situazione sentimentale e del rapporto con il marito Mauro Icardi spiegando in una stories di Instagram di essere single ormai da due mesi e ...Wanda Nara sexy e bollente sui social:la showgirl argentina in intimo nelle sue Storie Instagram, fan in delirio ...