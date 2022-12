Wanda Nara in spiaggia con i figli e paparazza i fotografi

si considera ormai a tutti gli effetti l'ex moglie di Mauro Icardi e attraverso il proprio profilo instagram in cui si è concessa in una sessione di Q&A con i suoi follower ha confermato di ...Qualcuno ci aveva creduto a un riavvicinamento tra Mauro Icardi e. Dopo un anno burrascoso, fatto di indiscrezioni sui tradimenti di lui , di botta e risposta social e di interviste - verità rilasciate alle tv italiane e argentine, i due a novembre ...L'ex moglie di Icardi è in Uruguay con i suoi cinque bambini e ha mostrato ai propri follower la sua vita tra mare e paparazzi ...Wanda Nara è tornata a fare parlare di se questa volta in maniera molto più intima. Si è professata single ed ecco cosa cerca in un uomo..