Volley | Serie A1 femminile | Massimo Bellano esonerato da Firenze | nei prossimi giorni il nome del nuovo coach

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Quattro sconfitte consecutive, compresa l’ultima nel derby cittadino contro la Savino del Bene Scandicci, sono risultate fatali per. In giornata infatti, Il Bisonteha annunciato, tramite un comunicato ufficiale che il molisano non sarà più ildella squadra. Il comunicato recita così: “Il Bisontecomunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. La società ringraziaper il lavoro svolto e i risultati raggiunti nel suo anno e mezzo da tecnico delle bisontine, e gli augura le migliori fortune dal punto di vista umano e professionale. Contestualmente il club comunica che neiannuncerà il ...

