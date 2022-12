Volante contro un' auto | carambola sulla Tiburtina | sei feriti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Spettacolare incidente stradale venerdì 30 dicembre in via. Unadel commissariato San Lorenzo, mentre procedeva a sirene accese sul viale trafficato, tagliando all'altezza di un semaforo, ha impattatouna vettura. Quest'ultima, a seguito del violento impatto, ha girato su se stessa finendo sull'altra corsia inmano e impattandole vetture che sopraggiungevano. Il bilancio è piuttosto pesante: quattro mezzi sono rimasti coinvolti tra utilitarie e mezzi a due ruote. Un ciclista e un motociclista sono finiti a terra. In tutto si contano 7. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto ambulanze del 118 e Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi.