Vlahovic in forte dubbio per il Napoli | Allegri ha pronta la carta Milik

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Mancano ancora due settimane alla sfida trae Juventus, ma Massimilianodeve fare i conti con l’infermeria ed in particolare con le condizioni del suo numero nove, Dusan. Il serbo infatti è alle prese con una fastidiosa pubalgia e sicuramente non sarà in campo alla ripresa. Potrebbe tornare nelle settimane successive, ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, difficilmente ce la farà per la sfida del Maradona. È facile ipotizzare quindi che contro gli azzurri a guidare l’attacco dici sia un ex del match, Arek. L’attaccante polacco all’ombra del Vesuvio ha vissuto momenti di luce alternati con due gravissimi infortuni ai legamenti crociati che ne hanno giocoforza condizionato il rendimento. FLORENCE, ITALY – SEPTEMBER ...

In vista, un mese di gennaio in cui gli impegni saranno numerosi e molto ravvicinati per tutti e sarà obbligatorio partire.