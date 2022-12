Vivienne Westwood | morta la stilista inglese | era la regina dello stile punk

(Di venerdì 30 dicembre 2022), la famosa e innovativa, èieri a Londra. A darne l’annuncio la sua famiglia, attraverso i profili social ufficiali della. “all’età di 81 anni “serenamente e circondata dalla sua famiglia, a Clapham, nel sud di Londra“, hanno scritto. Laera nota per essere la “la”. Era nata in Inghilterra, nella cittadina di Tintwistle, nel 1941. Fino al momento della sua morte laha lavorato, continuando a fare tutto ciò che ha sempre amato. Pur malata da tempo, ha proseguito a progettare, a lavorare ai suoi disegni, a scrivere al ...

È morta a 81 anni, " l'unica vera punk ancora in vita ". Si è spenta dopo una lunga malattia che ha voluto tenere segreta. La debolezza, d'altra parte, non ha mai fatto parte della ...Lo stile unico della visionaria designer britannica, morta il 29 dicembre all'età di 81 anni, ha conquistato nei vari decenni i cuori delle celebrity decise a lasciare il segno agli eventi di ... Addio a Vivienne Westwood: muore a 81 anni la regina dello stile punk È scomparsa all'età di 81 anni la stilista britannica Vivienne Westwood. Regina indiscussa del punk, in prima linea per arrivare a una moda sostenibile, amata e stimata in tutto il… Leggi ...La leggendaria stilista è morta all'età di 81 anni «serenamente e circondata dall'affetto della sua famiglia» a Clapham, nel sud di Londra ...