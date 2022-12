Vivienne Westwood | l' anticonformista della moda Portò in passerella la lotta al cambiamento climatico

(Di venerdì 30 dicembre 2022) 'L'unica ragione per cui faccioè per distruggere la parola conformismo'. La stilista britannicaè morta all'età ...

'L'unica ragione per cui faccio moda è per distruggere la parola conformismo'. La stilista britannicaè morta all'età ...Ribelle e visionaria,ha cambiato le carte sulla tavola della moda, salendo alla ribalta della scena punk londinese negli anni '70 e imponendosi come uno dei nomi immancabili sui red carpet più glamour. ... Addio a Vivienne Westwood: muore a 81 anni la regina dello stile punk Era il 1971 quando Vivienne Westwood con Malcom McLaren aprì a Londra, in King's Road, il leggendario “Let it Rock” , lo store divenuto l’emblema delle subculture giovanili. Nasce così il punk. Ma ...Si è spenta a 81 anni la stilista Vivienne Westwood regina punk, che ha rivoluzionato e influenzato il mondo della moda e della musica ...