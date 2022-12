Vivienne Westwood | l’anticonformista della moda Portò in passerella la lotta al cambiamento climatico

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 30 dicembre 2022) “L’unica ragione per cui faccioè per distruggere la parola conformismo“. La stilista britannicaè morta all’età di 81 anni, nella serata di giovedì 29 dicembre. Una morte che fa rumore, nonostante segua di poche decine di minuti quella di un’altra icona del mondo contemporaneo, la leggenda del calcio, O Rei Pelé, spentosi ad 82 anni nell’ospedale di San Paolo (Brasile) dove era ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute a causa del cancro al colon. Rumore che lei, icona di stile, madrina del punk, ha sempre cercato di fare, anche attraverso il suo lavoro. In un post su Twitter, i suoi agenti hanno detto cheè morta serenamente, circondata dalla sua famiglia, a Clapham (sud di Londra). L’imperoe l’irriverente ...