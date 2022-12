Vivienne Westwood | la regina aristocratica del punk che ha rivoluzionato l' attivismo nella moda

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Quelle dierano un raro caso di sfilate speculari. Bellissime da vedere seduti in platea, ma eccezionali vissute backstage. Al contrario degli show di ogni altro stilista, dove le modelle vengono tenute rigorosamente irreggimentate in fila anche per la mezz’ora precedente all’inizio e indottrinate fino all’ultimo momento sulla “poise” da tenere dall’aiuto regista, nel retroscena delle sue kermesse poteva succedere di tutto. Per esempio, che si iniziasse con quaranta minuti di ritardo perché lei, impegnatacausa etica o politica del momento, rilasciava interviste a raffica e senza mai parlare dei vestiti che avrebbero calcato la passerella pochi minuti dopo.è morta poche ore fa a ottantuno anni dopo una lunga malattiasua casa di ...

Icona del punk e regina dell'anticonformismo, la stilista britannica è morta all'età di 81 anni. Nata a Tintwistle nel 1941, la ha rivoluzionato la moda britannica, non solo per quanto riguarda lo stile, ma anche per il suo impegno civico. LONDRA – Ci lascia la stilista londinese Vivienne Westwood all'età di 81 anni. La Westwood è stata icona punk e antisistema e aveva da tempo un brutto male, seppur vissuto nel massimo riserbo.