Vivienne Westwood | chi era la leggenda della moda scomparsa a 81 anni

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) a Londra dopo una lunga malattia Dopo ladi Pelè, un’altra icona, questa volta del mondo, ci ha lasciati. Stiamo parlando. La stilista era da tempo malata, anche se la sua malattia non è stata resa nota. Negli ultimi giorni si era aggravata e ieri, 29 dicembre è morta a Londra all’età di 81. Considerata da tutti una, laera famosa per aver introdotto nellail punk moderno e le mode new wave nel mainstream. Era nata nel Derbyshire l’8 aprile 1941, i genitori, Gordon e Dora Swire, erano operai del tessile. 29th December 2022.died today, peacefully and surrounded by her ...