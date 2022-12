Virus sinciziale | neonata salvata grazie all' Ecmo all' ospedale Regina Margherita

Sky Tg24

, neonata salvata grazie all'Ecmo all' ospedale Regina Margherita di Torino . La piccola, di appena 3 mesi, a causa di una brutta bronchiolite daRespiratorio, che ...Ma a complicare il panorama c'è un ritorno in grande stile delRespiratorio(VRS), la principale causa di bronchiolite e polmonite nei più piccoli, la cui circolazione è aumentata in ... Torino, bimba di tre mesi salvata da virus sinciziale con Ecmo al Regina Margherita Una bella avventura, resa possibile dalla possibilità di combattere il virus con un’arma non convenzionale. Una realtà che ribadisce l’altissimo livello professionale espresso dall'ospedale infantile ...All'ospedale Regina Margherita. La piccola ha appena tre mesi ed era stata ricoverata per una brutta bronchiolite ...