Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2022 ore 15 | 30

(Di venerdì 30 dicembre 2022)DEL 30 DICEMBREORE 15:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. LA STATALE AURELIA È CHIUSA AL TRAFFICO TRA MONTALTO DI CASTRO E TANQUINIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE DA LAURENTINA A APPIA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI TUSCOLANA SULLA A1 FIRENZESI SEGNMALANO LUNGHE CODE DA ORTE A PONZANO ROAMANO VERSO FIRENZE CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI. INFINE, CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NEI SUE SENSI. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI DAL 23 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO, PERTANTO, I TRENI SARANNO ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ANCHE NEI GIORNI FERIALI. DA FEDERICO ...

