Verona | 19enne violentata nel garage condominiale | arrestato 27enne

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ha attirato la vittima con l’inganno neldel suo palazzo e ha abusato di lei, minacciandola poi perché non riferisse a nessuno quanto accaduto. Notato da un testimone, che ha poi chiamato la polizia, ilè stato sorpreso in flagranza edai poliziotti dicon l’accusa di violenza sessuale. E’ successo nel quartiere di Borgo Milano a. La ragazza, 19 anni, è stata molestata dopo una nottata trascorsa in un locale insieme ad alcuni amici in comune. Portata all’ospedale di Borgo Trento, i sanitari hanno riscontrato i segni della violenza subita. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

