Ventimiglia | il bimbo picchiato dal compagno della nonna ha riconosciuto il padre | «Migliora | ma rischia ancora la vita»

(Di venerdì 30 dicembre 2022)no le condizioni di salute di Ryan, il bambino di sei anni ricoverato dal 19 dicembre scorso in prognosi riservata all’ospedale Gaslini di Genova dopo essere statocon violenza dalper aver disobbedito a un suo ordine. A confermarlo è la legale dei genitori del piccolo, Maria Gioffré, secondo la quale «il bambino resta in prognosi riservata e in pericolo di, ma è stata diminuita la sedazione». La notizia positiva, però, – continua l’avvocata – è che Ryan «hailche gli ha chiesto se volesse una carezza e lui ha annuito». Sul risvolto giudiziariovicenda, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Al momento ad essere accusato è il 75enne Luigi C., ...

La Repubblica

Nel frattempo, atanti cittadini hanno organizzato una raccolta fondi promossa da un amico della famiglia per aiutare i genitori a coprire le spese del soggiorno.... come sta ilpicchiato dal nonno L'aggiornamento sulle sue condizioni di salute viene dall'avvocato Maria Gioffrè, legale dei genitori deldi sei anni pestato a. Sul risvolto ... Ventimiglia, il bimbo pestato dal nonno acquisito, dubbi sul motivo: “Non lo posso dire” I medici del Gaslini di Genova hanno diminuito la sedazione. Indagine ancora in corso per capire il perché dell’aggressione da parte del compagno della nonna ...Il piccolo Ryan, picchiato dal compagno della nonna a Ventimiglia lo scorso 19 dicembre, sarebbe finalmente in ripresa ...