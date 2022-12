Ventimiglia | bimbo ferito era stato picchiato dal compagno della nonna Indagata anche lei

(Di venerdì 30 dicembre 2022) C'è un secondo nome nel registro degli indagati per lesioni gravissime causate a undi sei anni, trovatola mattina del 19 dicembre scorso. Oltre alpaterna del piccolo, che ieri si è presentato con l'avvocato Maria Spinosi al commissariato alla polizia, ammettendo di averil bambino, la Procura di Imperia ha indagato in concorsola: un atto dovuto per chiarire i tanti punti oscuri che ancora ci sono intorno alla vicenda.

