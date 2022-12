Venerdi 30 Dicembre 2022 Sky Cinema | L' arma dell' inganno - Operazione Mincemeat

Giornale di Sicilia

Prima Lettura Dal libro del Siràcide Sir 3,3 - 7.14 - 17a (NV) [gr. 3.2 - 6.12 - 14) Il Signore ha glorificato il padre al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi ...Come ogni giorno, anche oggi giovedì 292022 è avvenuta l'estrazione dei numeri vincenti del MillionDay . Venerdì 9, sono state 3 le vincite milionarie, due a Roma e una a Napoli. Sono 32 le vincite del 2022, dal giorno del lancio il MillionDAY ha distribuito vincite per oltre 577 milioni di euro. Il ... Gemelli, potete essere al centro dell’attenzione. L'oroscopo di domani venerdì 30 dicembre StampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Rogo in pizzeria: torna l’incubo della “mala” ...Meteo per Venerdì 30 Dicembre 2022, Novate Milanese. Generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, temperatura minima di 7°C e massima di 10°C ...