Variante Gryphon | in Cina «9 000 morti al giorno» Pechino | «I nostri dati trasparenti | così ci vogliono sabotare»

la Repubblica

Non si fermano i . E le polemiche. Novemila decessi per - 19 ogni giorno. Tanti, secondo gli esperti di malattie infettive della britannica Airfinity, sono le morti che si stanno registrando in dopo ...La situazione sarebbe più preoccupante se comparisse unadiversa da Omicron o cominciasse a diffondersi in modo massiccio(Xbb), e in particolare la sua sottovariante Xbb.1.5, che ... Gryphon, che cos'è la variante Covid che arriva dalla Cina Non si fermano i contagi. E le polemiche. Novemila decessi per Covid-19 ogni giorno. Tanti, secondo gli esperti di malattie infettive della britannica Airfinity, sono le morti che si ...L'aumento dei contagi ha spinto Schillaci a reintrodurre la mascherina obbligatoria fino al 30 di aprile. Ecco cosa prevede l'ordinanza.