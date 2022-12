Vaccini e restrizioni | si ricomincia? Risponde Guido Rasi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nella prima mezz’ora dall’annuncio del governo cinese sulla fine delle quarantene per i viaggiatori, le ricerche per destinazioni all’estero sono schizzate del 1.000%, mentre nelle successive 24 ore le prenotazioni di voli internazionali sono aumentate del 254%. Questi dati, raccolti da Bloomberg, danno l’idea del perché il governo italiano (insieme a Usa, Giappone, India e Taiwan) ha reintrodotto l’obbligo di test Covid per chi arriva dalla Cina. Dopo tre anni di chiusura quasi totale, il revenge travel, la voglia di recuperare i viaggi perduti, è alle stelle. Così come i contagi, però, che sarebbero nell’ordine delle decine di milioni al giorno, tanto che circa la metà dei passeggeri in arrivo a Malpensa è risultato positivo.Ieri però le autorità sanitarie europee hanno respinto la proposta italiana di coordinare il monitoraggio nell’area ...

WIRED Italia

Orazio Schillaci se la prende con Pechino: "Pessima gestione del virus". Il premier: "ai fragili, gli altri parlino con il loro medico". L'Ue boccia i test negli aeroporti. Oms surreale: "Non discriminare". Roma insiste: "Occorre un piano europeo". Francia e Germania però ...E le porte per iinternazionali restano per ora chiuse. Tamponi Covid - 19 obbligatori per ...l'ordinanza il ministro Schillaci dopo l'aumento di casi di Covid - 19 e lo stop alle... Covid-19: cosa sappiamo sulla nuova e preoccupante ondata in Cina Andrea Ballabio, direttore dell'Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem), di Pozzuoli, struttura cardine per l'attività di sorveglianza e sequenziamento delle varianti ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...