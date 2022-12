(Di venerdì 30 dicembre 2022) L'indicazione degli scienziati è di far ripartire con vigore la campagna vaccinale nel 2023. Non solo ad anziani e fragili, come detto da. E il ministro Schillaci va su Rai1: "Io consiglierei adi fare la quarta dose"

L'HuffPost

Articolo 6 Di ricevere informazioni ed educazione sugli aspetti della salute, inclusi quelli ...] Attualità Covid, quarta dose per il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti: '...Napoli, 16 dicembre 2022 "Invitoi nostri concittadini a vaccinarsi contro l'influenza e contro il Covid", le parole del presidente della Campania De Luca in diretta Facebook. / Fb De Luca "Vaccinatevi tutti". L'Unità di crisi del Ministero dà una scossa ai tentennamenti di Meloni L'indicazione degli scienziati è di far ripartire con vigore la campagna vaccinale nel 2023. Non solo ad anziani e fragili, come detto da Meloni. E il ..."Volete evitare problemi di salute, anche gravi Allora vaccinatevi". Intervista a Lucio Cosco, direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive dell'ospedale di Catanzaro ...