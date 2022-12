Usa | Trump aveva conti correnti all' estero | anche in Cina

Donaldha avuto conti correnti bancari all'estero fra il 2015 e il 2020, incluso uno in Cina dal 2015 ...tasse dell'ex presidente pubblicate dalla commissione di sorveglianza della Camera. I ...I democratici al Congresso hanno reso pubbliche le dichiarazioni dei redditi dell'ex presidenteDonaldper un periodo di sei anni, dal 2015 al 2020. La pubblicazione, che arriva dopo un duro braccio di ferro con il tycoon, è avvenuta poco prima che i repubblicani riprendano il ...Già molto era emerso la scorsa settimana nel documento di 39 pagine, ma la pubblicazione integrale potrebbe fornire un quadro completo per capire come Trump ha beneficiato fiscalmente delle leggi che ...Donald Trump ha avuto conti correnti bancari all'estero fra il 2015 e il 2020, incluso uno in Cina dal 2015 al 2017. E' quanto emerge dalle dichiarazioni delle tasse dell'ex presidente pubblicate dall ...