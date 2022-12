Usa | “Manovre pericolose da jet Cina per intercettare aereo americano”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il Dipartimento di Statoha denunciato ”” da parte di un J-11 della marina militare cinese nell’unda ricognizione statunitense, un RC-135 Rivet Joint con trenta persone a bordo, sul Mar Cinese Meridionale la scorsa settimana. Come riporta l’Indo-Pacific Command, il comando responsabile della supervisione delle operazioni militari statunitensi nel regione, l’statunitense è stato costretto a compiere ”evasive per evitare la collisione”. L’RC-135 si trovava nello spaziointernazionale sopra il Mar Cinese Meridionale e stava “conducendo legalmente operazioni di routine”, ha affermato l’Indo-Pacific Command. L'articolo proviene da Italia Sera.

