United Cup | Italia - Brasile 3 - 2 | Berrettini e Bronzetti regalano la vittoria agli azzurri - Sport - Tennis

Ubitennis

Decisive le vittorie su Thiago Monteiro e Laura Pigossi. Il team di Santopadre tornerà in campo lunedì e martedì contro la ...In un'analisi sul risultato, però, non c'è troppa amarezza: ' Peccato per il risultato, ma abbiamo provato a dare tutto e sono sicura che più si andrà avanti più salirà il feeling, quindi anche le ... United Cup, Italia-Brasile 3-2: un lucido Berrettini porta avanti gli azzurri, Bronzetti completa l’opera Decisive le vittorie su Thiago Monteiro e Laura Pigossi. Il team di Santopadre tornerà in campo lunedì e martedì contro la Norvegia ...Brisbane, 30 dic. - (Adnkronos) - L Italia ha battuto 3-2 il Brasile nella sfida valida per il Gruppo E della United Cup, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023. La ...