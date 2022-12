United Cup | Grecia e Stati Uniti | buona la prima

(Di venerdì 30 dicembre 2022) E' stata laa chiudere per: con il successo di Maria Sakkari su Viktorya Tomova alla RAC Arena di Perth il team guidato da Stefanos Tsitsipas ha chiuso subito i conti con la Bulgaria. E' ...

Ubitennis

E' stata la Grecia a chiudere per prima: con il successo di Maria Sakkari su Viktorya Tomova alla RAC Arena di Perth il team guidato da Stefanos Tsitsipas ha chiuso subito i conti con la Bulgaria. E' ...Atp Tennis L'Italia parte bene nel Gruppo E della. Dopo la sconfitta di Martina Trevisan e la vittoria piuttosto netta di Lorenzo Musetti nel day - 1, completano l'opera Matteo Berrettini e Lucia Bronzetti. Il numero uno del gruppo trova ... United Cup. Musetti dopo la vittoria all’esordio: “Condizioni di gioco molto veloci ma ho disputato un buon match” E’ stata la Grecia a chiudere per prima: con il successo di Maria Sakkari su Viktorya Tomova alla RAC Arena di Perth il team guidato da ...Gli azzurri conquistano il singolare maschile e quello femminile per poi cedere nel doppio misto. Grazie anche alla vittoria di Musetti il punteggio contro i verdeoro è di 3-2 ...