United Cup 2023 | Vincenzo Santopadre | “Noi siamo sempre pronti e oggi i ragazzi lo hanno fatto vedere”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dopo il successo per 3-2 dell’Italia sul Brasile nell’esordio diCup, sviluppato nell’arco di due giorni, è tempo di parlarne anche per. L’allenatore storico di Matteo Berrettini, in questa sede, funge anche da capitano del team italiano. Queste le parole di, che non si dilunga troppo, a Ubitennis: “Credo che tutte le partite possano essere difficili, ci saranno tante difficoltà. Ma quello che penso è che noi, è quello che almeno anche. Per cui, con tutto il rispetto, ci interessa meno chi abbiamo davanti, mafiduciosi dei nostri mezzi e delle nostre possibilità“. 2022: un ...

Ubitennis

Varie Buona la prima per l'Italia nel primo match valevole per la fase a gironi della. Gli azzurri hanno superato il Brasile con il punteggio di 3 - 2 grazie alle due vittorie decisive di Matteo Berrettini e Lucia Bronzetti rispettivamente contro Thiago Monteiro e Laura ...Fa rumore a Sydney il tonfo dell'Australia in questa nuovissima, torneo a squadre miste ATP - WTA che ha convolto ben 18 formazioni nazionale e impegnato tre grandi città australiane (Sydney, Perth e Brisbane) a livello organizzativo. La sconfitta per 3 ... United Cup, Italia-Brasile 3-2: un lucido Berrettini porta avanti gli azzurri, Bronzetti completa l’opera Proseguono gli incontri di Italia-Brasile per la United Cup, il torneo che ha sostuito la Atp Cup. L'Italia, dopo la prima giornata, sta pareggiando sull'1-1 contro il… Leggi ...Fa rumore a Sydney il tonfo dell’Australia in questa nuovissima United Cup, torneo a squadre miste ATP-WTA che ha convolto ben 18 ...