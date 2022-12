United Cup 2023 | USA-Repubblica Ceca 4-1 | decisiva la vittoria di Frances Tiafoe | grave infortunio a Machac

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Sono gli Stati Uniti a sorridere al termine del confronto con ladel Gruppo C dellaCup, nuova competizione per nazioni a squadre miste che si sta disputando in Australia. A Sydney la sfida ha visto gli americani prevalere con il punteggio di 4-1. Dopo che nella prima giornata le vittorie nei due singolari di Taylor Fritz contro Jiri Lehecka e Madison Keys contro Marie Bouzkova avevano dato una chiara impronta, gli statunitensi hanno scritto la parola fine quest’oggi. Ci ha provato la compaginea riaprire il discorso con la mancina Petra Kvitova. La n.16 del mondo è andata a prendersi unadi prestigioso contro la n.3 del ranking, Jessica Pegula, con lo score di 7-6 (6) 6-4. Abile Kvitova a trovare le soluzioni migliori quando più contava, ...

Ubitennis

L'Italia ha battuto 3 - 2 il Brasile nella sfida valida per il Gruppo E della "", nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023. La squadra azzurra, quinta testa di serie, partiva dall'1 - 1 della prima giornata al "Queensland Tennis Centre" di Brisbane ...Monteiro 6 - 4 7 - 6 (7) Dopo una giornata inaugurale diin cui Italia e Brasile si sono spartiti la posta in palio, unico tie della prima tornata di gare conclusosi in pareggio al termine ... United Cup. Musetti dopo la vittoria all’esordio: “Condizioni di gioco molto veloci ma ho disputato un buon match” In una giornata contraddistinta dal ricordo di Pelé, l’Italia grazie alle vittorie di Berrettini e Bronzetti ha battuto il Brasile in United Cup ...Due prestazioni convincenti in singolare, poi la sconfitta nel doppio misto: gli azzurri passano all'esordio e guidano il girone ...