United Cup 2023 | Svizzera-Kazakistan 5-0 | Wawrinka e Teichmann non concedono sconti

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Si chiude con un netto 5-0 l’esordio dellanellaCup. Ilnon ha scampo nei confronti del team elvetico, che può vantare più profondità e soprattutto giocatori attualmente in maggiore forma. Andiamo a riepilogare quanto accaduto nella giornata.5-0 STANb. ALEXANDER BUBLIK 6-3 7-6(3) La sfida più attesa di oggi va al veterano della squadra, che porta a casa il terzo punto e l’automatica vittoria nel match. Nel primo set un solo break decide tutto, nell’unico momento di calo del rendimento al servizio di Bublik, che va sotto 0-40, recupera, ma cede subito dopo ai vantaggio. Non lottato il secondo parziale, nel senso che fino al tie-break nessuno dei due si da fastidio e, poi, a dominare il gioco decisivo ...

... in tanti hanno voluto salutare la leggenda di Pelé e anche il campione spagnolo Rafael Nadal ha pubblicato uno splendido messaggio su Instagram: Nella notte, durante l'e prima di Brasile ...JASON KUBLER b. DANIEL EVANS 6 - 3 7 - 6(3) Notevole è la sorpresa in questo confronto: Evans, non si può negare, veniva da un periodo piuttosto complesso, ma stupisce ugualmente la sconfitta, come ... United Cup, Italia-Brasile 3-2: un lucido Berrettini porta avanti gli azzurri, Bronzetti completa l’opera L'Italia ha battuto 3-2 il Brasile nella prima sfida del Gruppo E della United Cup al Queensland Tennis Centre di Brisbane. Dopo la giornata di ieri, terminata 1-1 ...Decisive le vittorie su Thiago Monteiro e Laura Pigossi. Il team di Santopadre tornerà in campo lunedì e martedì contro la Norvegia ...