United Cup 2023 | Stan Wawrinka | “Esperienza fantastica | vedo il tennis in modo diverso e mi diverto”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nello scontro tra i capitani delle rispettive Nazionali allaCup, con protagonisti lo svizzeroe il kazako Alexander Bublik (sfida valida per il girone B, con la Polonia spettatrice interessata), a ottenere il successo portando i suoi sul 3-0 (assicurandosi dunque la vittoria complessiva ai danni degli avversari) è stato l’elvetico, in due set, con il punteggio di 6-3 7-6 (3). Solida la prestazione di, che ha consegnato in anticipo la vittoria alla sua Svizzera contro il Kazaki, riuscendo peraltro a limitare gli sforzi concludendo la pratica in due set. Più che positiva la sua opinione riguardo alla nuova competizione, che trova sempre più consensi tra i protagonisti. Di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate al termine del match: “Quando hanno ...

Il confronto tra Italia e Brasile si conclude così sul 3 - 2 a favore degli azzurri, che sfruttano i successi in singolare di Musetti, Berrettini e Bronzetti a fronte di quello in doppio misto e di ...Si parla di, la gara unisex che si disputa in Australia, ed è la cifra del primo incontro del Gruppo E di Brisbane che l'Italia porta definitivamente a casa. Dopo l'1 - 1 della prima ... United Cup, Italia-Brasile 3-2: un lucido Berrettini porta avanti gli azzurri, Bronzetti completa l’opera Matteo Berrettini torna in campo per la United Cup: scopriamo cinque curiosità su di lui, tra famiglia, tatuaggi, alimentazione, calcio e Netflix."E' passato molto tempo dall'ultima volta che ho giocato una partita in singolare quindi non sapevo cosa aspettarmi".