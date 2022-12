United Cup 2023 | risultati venerdì 30 dicembre | Wawrinka sorprende Bublik | Francia a valanga sull’Argentina

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Si è concluso il primo round di incontri dellaCup, nuovo evento che apre la stagione tennistica e la trasferta australiana. Nella giornata di oggi,30, sono state portate a termine le tre sfide iniziate già ieri con i primi due singolari. La notizia è che non è regnato l’equilibrio, dato che nessuno dei sei matchup è stato deciso dal doppio misto decisivo.E CLASSIFICHE PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV DOVE VEDERLA IN TV CALENDARIO ITALIA Nel Gruppo A la Grecia chiude già al terzo singolare la pratica Bulgaria, con Maria Sakkari che si impone 6-3 6-2 sulla Tomova. Il duo Sakkari/Tsitsipas vince anche il match di misto, mentre il punto della bandiera per i bulgari arriva dal secondo singolare maschile, dove Kuzmanov batte Pervolarakis. Nel Gruppo B buon ...

Ubitennis

Decisive le vittorie su Thiago Monteiro e Laura Pigossi. Il team di Santopadre tornerà in campo lunedì e martedì contro la ...In un'analisi sul risultato, però, non c'è troppa amarezza: ' Peccato per il risultato, ma abbiamo provato a dare tutto e sono sicura che più si andrà avanti più salirà il feeling, quindi anche le ... United Cup, Italia-Brasile 3-2: un lucido Berrettini porta avanti gli azzurri, Bronzetti completa l’opera Decisive le vittorie su Thiago Monteiro e Laura Pigossi. Il team di Santopadre tornerà in campo lunedì e martedì contro la Norvegia ...Brisbane, 30 dic. - (Adnkronos) - L Italia ha battuto 3-2 il Brasile nella sfida valida per il Gruppo E della United Cup, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023. La ...