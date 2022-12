Una pioggia di stelle cadenti dà il benvenuto al nuovo anno

Gazzetta del Sud

... un'altra tragedia ambientale ha stravolto Ischia : il 26 novembre, a Casamicciola Terme , le piogge intense hanno provocatofrana e un'alluvione . Dodici le vittime e record di, con 126 ...Alle soglie del 2023 la Russia dimostra chiaramente di non aver alcuna intenzione di dare tregua all'Ucraina. E lancianuovadi bombe in quello che il ministero della Difesa di Kiev ha definito "uno dei piu' massicci attacchi missilistici di Mosca dall'inizio della guerra". Giorgia Meloni candida l'Italia ... Il 2023 arriva con... una pioggia di stelle cadenti Si afferma l'anticiclone africano ma non mancheranno nubi e qualche pioggia. L'ultima perturbazione dell'anno sta per lasciare la Penisola, al suo seguito torna prepotente l'anticiclone africano che p ...I dati del l’Osservatorio Città Clima di Legambiente, in collaborazione con il gruppo Unipol, rilevano 310 fenomeni, che hanno causato 29 morti.