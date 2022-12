Una legge di stabilità Lollobrigida | cosa cambia con la manovra

La Repubblica

Secondo il presidente Giovanni Ferrara si tratta della " fotografia disituazione drammatica, ... Quindi riconosce al governo che ladi Bilancio è sostanzialmente "positiva" , ma chiede un ...Secondo il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, constrategia efficace di ... approvare lasul consumo del suolo e cambiare le regole edilizie. leggi anche Emergenza clima, ... Emendamento salva-poltrona in Regione, Decaro durissimo: "Non è una legge contro di me ma una legge anti-dece… Un voto avvenuto “con il favore delle tenebre”, non solo per l’ora tarda in cui è stato imposto, ma anche e soprattutto perché si è voluta dare una inesistente e ingiustificabile clausola d’urgenza pe ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d00c52f7-b924-f346-4e37-1d75c445c7 ...