Una giornata nazionale per i “figli d’Italia” | la proposta di legge targata FdI depositata al Senato

Tiscali Notizie

...primo Quando ancor prima del Mondiale in Qatar avevo escluso categoricamente la possibilità di... E lo so che al Mapei Stadium, nella 14esimadi questo campionato, Cristian è stato ...L'Istituto dedica alla tematica dell'amiantogrande attenzione al fine di integrare, migliorare ... In occasione della 'nazionale per la sicurezza nelle scuole' che ricorre il 22 novembre l'... Liguria, al luna park una giornata dedicata alle persone con disabilità “L’intenzione – prosegue – è quella di dedicare una giornata ai figli, sulla scia della festa del papà e della mamma”. La giornata nazionale viene istituita per il 15 giugno. “Per noi la famiglia è ...Il senatore De Priamo di Fratelli d’Italia ha depositato un disegno di legge per introdurre la “giornata nazionale dei figli ...