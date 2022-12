“Un patrimonio da record” Morte Pelé | occhi puntati sull’eredità | la cifra e a chi spettano i soldi

(Di venerdì 30 dicembre 2022)è morto nella giornata di giovedì 29 dicembre, provocando un lutto gravissimo nel mondo del calcio. Ora ad essere al centro dell’attenzione è la sua eredità, infatti si è scoperto a chi andrà l’enormedel grande campione brasiliano, per molti il più forte calciatore di tutti i tempi, che ammonterebbe ad oltre 100 milioni di dollari. Unamostruosa, della quale beneficeranno determinate persone, che sono state rese note dai principali organi di informazione ovviamente anche brasiliani. Tutti stanno adesso piangendo, morto a 82 anni dopo una lunga e dolorosa malattia. Maanche, in attesa che possa esserci anche l’ultimo saluto. Parlando di ciò che avverrà nei prossimi giorni, lunedì 2 gennaio la sua bara sarà ...

CalcioWeb

... la nostra azienda lavora infatti per garantire la qualità dell'ambiente marino,comune ...quanti hanno partecipato alla realizzazione e il Cantiere Sangiorgio Marine che in tempiha ...In compenso ha ildei tagli di nastro. Alessandro Onorato - Grandi Eventi, Sport Turismo e ... Andrea Tobia Zevi -e Politiche Abitative: 5,5 Il nuovo assetto delè riuscito ... Il patrimonio di Pelé: eredità da record per la moglie e i 7 figli Continua ad arrivare aggiornamenti dopo la morte di Pelé, uno dei calciatori più forti di sempre: il patrimonio del brasiliano ...La cooperativa La Paranza festeggia il biglietto numero 200mila del 2022. Un sogno partito dalla Sanità e arrivato in Europa. Dalla visita di Draghi fino al red carpet di Cannes, un anno da incornicia ...