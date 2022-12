Un orso lo azzanna mentre passeggia nel Parco d’Abruzzo Salvo per miracolo grazie al suo cane

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Venti giorni di prognosi, una ferita all’addome ed una gamba fuori uso dopo l’aggressione da parte di un. E’ vivo perun 33enne residente ad Ausonia (Frosinone), Antonio Rabbia che l’altro giorno è stato protagonista suo malgrado di un’esperienza terribile. Si è salvatoal suo. È accaduto lungo i tornanti della Provinciale 666 per Forca d’Acero, in territorio di San Donato Valcomino. Il 33enne era sceso con il suoper unata negli incantevoli boschi di Forca d’Acero, nel, al confine con la provincia di Frosinone, dove lui risiede. Quando sul sentiero ha incrociato un’orsa, che forse per tutelare i cuccioli, è sbucata da un alto cespuglio e prima ha dato una zampata alla gamba sinistra dell’uomo ...

AGI - Agenzia Italia

Neanche il tempo di elaborare cosa stesse accadendo che ho visto ungrande, immenso, alzato con le zampe in aria e la bocca spalancata che ha emesso un verso terribile: era a una distanza di ...L'incredibile disavventura capitata ad Antonio Rabbia e al suo cane Biondo nel Parco Nazionale ... Un orso lo azzanna mentre passeggia in Ciociaria, salvato dal cane Venti giorni di prognosi, una ferita all'addome ed una gamba fuori uso. Ma è vivo grazie al suo fedele amico di nome "Biondo" che ha messo in fuga l'orsa. Il cane era dato per disperso, ma dopo tre gi ...Orso azzanna un uomo in Ciociaria. Viene colpito all’addome e alla gamba, per poi esser salvato dal suo cane: una scena degna di un film ...