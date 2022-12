Un anno di sport | Italia trionfale | da Fontana a Paltrinieri

(Di venerdì 30 dicembre 2022) AGI - Il 2022 per l'delloè stato undi trionfi. L'che ormai volge al termine sarà ricordato per la seconda mancata partecipazione consecutiva degli Azzurri del calcio dal Mondiale - poi vinto dall'Argentina nella rocambolesca finale contro la Francia - ma anche per tante altre importanti e storiche vittorie. Univo particolarmente intenso a partire dai Giochi olimpici invernali. Nella severa bolla anti-covid di Pechino lono si è messo in luce con la conquista di 17 medaglie ed Ariannaa confermarsi campionessa nello short track. E' stato l'del nuoto - su tutti Gregorio'Dio delle acque' - capace di dominare nel mondo ed in Europa ...

AGI - Il 2022 per l'Italia dello sport è stato un anno di trionfi. L'anno che ormai volge al termine sarà ricordato per la seconda mancata partecipazione consecutiva degli Azzurri del calcio dal Mondiale - poi vinto dall'Argentina nella rocambolesca finale contro la Francia - ma anche per tante altre importanti e storiche vittorie. Un anno sportivo particolarmente intenso a partire dai Giochi olimpici invernali. Nella severa bolla anti-covid di Pechino l'Italia si è messo in luce con la conquista di 17 medaglie ed Arianna Fontana a confermarsi campionessa nello short track. E' stato l'anno del nuoto - su tutti Gregorio Paltrinieri 'Dio delle acque' - capace di dominare nel mondo ed in Europa. Quella scattata a Londra alla Laver Cup, lacrime comprese, è la foto dell'anno, altro che quella di Messi e Ronaldo davanti a una scacchiera sponsorizzata. Nello sport nulla è scontato perché lo sport ...