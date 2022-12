ULTIM’ORA – Cristiano Ronaldo ha deciso il suo futuro | c’è la firma!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 30 dicembre 2022)hail suo. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, il fuoriclasse portoghese avrebbe firmato il contratto con l’Al Nassr di Garcia. Foto: Getty CalciomercatoAl Nassrha firmato con l’Al Nassr: cifre da capogiro!, secondo quanto riferito dai media sauditi, avrebbe firmato un contratto fino al 2025 con l’Al Nassr di Rudi Garcia. Il portoghese incasserà 70 milioni di euro all’anno, per giocare fino a 40 anni in Arabia Saudita, che lo vorrebbe come testimonial per la candidatura ai prossimi Mondiali (nel 2030).