Ultime Notizie Roma del 30-12-2022 ore 20 | 10

(Di venerdì 30 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la doccia fredda arriva dal Ministero della Salute la circolare interventi in atto per la gestione della circolazione del covid nella stagione invernale/23 recita così sebbene l’evoluzione della pandemia si è imprevedibile il nostro paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impactor differenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute battute l’influenza e alla possibile circolazione di nuove varianti di covid determinato anche dai comportamenti individuali dallo Stato immunitario della popolazione l’aula della camera 15:30 di oggi approvato in via definitiva il decreto Rave e che oltre a sanzionare i raduni musicali legali interviene anche su ergastolo ostativo reintegro dei medici novacs i ...