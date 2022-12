Ultime Notizie Roma del 30-12-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 dicembre 2022)dailynews radiogiornale venerdì 30 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Era ricoverata ospedale Albert Einstein di San Paolo dal 29 novembre l’alfiere del gioco era stato curato per un cancro al colon nel 2021 la morte di Pelè il mondo piangere del calcio del vincitore della Coppa del Mondo era stato trasferito al reparto di cure palliative la conferenza di fine anno del premier Giorgia Meloni si apre con il commento su via libera definitivo alla legge di bilancio da parte del Senato approvazione definita Non facile una manovra politica scritta in tempi molto rapidi pure investendo gran parte delle risorse sulla priorità del Caro bollette siamo riusciti a mantenere o iniziare a mantenere gli impegni presi vicepresidente del consiglio rispondendo alle domande dei giornalisti in Cina si è realizzata una tempesta perfetta lo ha detto il ministro della Salute ...