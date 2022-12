Ultime Notizie Roma del 30-12-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo Diego se ne va un’altra leggenda il calcio piange o Rei Pelé è l’unico giocatore ad aver vinto tre campionati del mondo per nazioni forse solo questo è il record del numero 10 per eccellenza per almeno fino a quando la donna non si è affacciato sulla soglia della pallone mondiale per anni si è discusso su chi si è stato il più grande la risposta non ci sarà mai più più completo il brasiliano ambidestro potente fisicamente capace di segnare gol di testa Impossibile come quello nella finale del 1970 l’Italia più decisivo l’argentino in grado di trascinare squadre non irresistibili verso le vette più alte è pronto a mettersi in gioco nel calcio europeo altri tutti dicevamo Vivienne Westwood è morta all’età di 81 anni serenamente è circondata dalla sua famiglia Chaplin ...