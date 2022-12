Ultime Notizie – Morte Pelé | il mondo piange O Rei

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il. O Rei, leggenda del calcio, è morto oggi a San Paolo all’età di 82 anni. “Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della perdita di, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi” le parole del presidente della Uefa Aleksander Ceferin. “È stato la prima superstar globale del calcio e, grazie ai successi dentro e fuori dal campo, ha svolto un ruolo pionieristico nell’ascesa del calcio fino a diventare lo sport più popolare al. Ci mancherà molto. A nome della comunità calcistica europea, riposa in pace,”. “Ho il cuore spezzato nell’apprendere che abbiamo perso, l’Atleta del Secolo – il ricordo del presidente della Fifa Gianni Infantino – Oggi è una giornata davvero tragica per il calcio e ‘The Beautiful Game’, come lo ...

Sky Tg24

L'indagine sulla pubblica ministera Letizia Ruggeri per la "sparizione" dei test del Dna del caso di Yara Gambirasio è un "atto dovuto" . Il giudice delle indagini preliminari di Venezia Alberto ...Tutte lepiù importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 23.20 - Primi contatti tra la Juve e la madre di Rabiot - Si prova a cercare ... Guerra Ucraina Russia, le news. Zelensky: maggior parte Paese senza elettricità Settimo scudetto e quarto negli ultimi cinque anni per la Cucine Lube, una volta Macerata e adesso Civitanova: in gara-4 della finale dei playoff di ... Nel 2° turno degli Internazionali d’Italia, il ...Voglia di leggerezza, almeno per una notte. Quella di San Silvestro, of course, per la quale - in queste ultime ore che ci separano dal 2023 - fervono i preparativi: eventuali figli troppo piccoli e ...