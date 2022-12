Ultime Notizie – Morte Pelé | Gravina | “Lo sport piange un grandissimo | era il calcio”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) “Un dolore enorme, oggi loun, perchéera il”. Queste le parole del presidente della Figc Gabrielesulladi O Rei a 82 anni. “Anche grazie a lui, infatti, è diventato il gioco più amato e praticato in tutto il mondo. In lui milioni di persone si sono riconosciute in una bellissima storia di riscatto e di grande passione. La sua classe illuminerà per sempre i nostri occhi”, ha aggiunto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

L'indagine sulla pubblica ministera Letizia Ruggeri per la "sparizione" dei test del Dna del caso di Yara Gambirasio è un "atto dovuto" . Il giudice delle indagini preliminari di Venezia Alberto ...Tutte lepiù importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 23.20 - Primi contatti tra la Juve e la madre di Rabiot - Si prova a cercare ... Guerra Ucraina Russia, le news. Zelensky: maggior parte Paese senza elettricità Non sono state per nulla tranquille le ultime ore per Andrea Trinchieri. Il tecnico italiano ex Cantù, Partizan e Bamberg è stato infatti colto da un ... Nel giorno della tappa di “casa” per Vincenzo ...Voglia di leggerezza, almeno per una notte. Quella di San Silvestro, of course, per la quale - in queste ultime ore che ci separano dal 2023 - fervono i preparativi: eventuali figli troppo piccoli e..