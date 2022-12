Ultime Notizie – Le magie di Pelé ‘copiate’ da tutti | Maradona | Zidane | Messi – Video

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il dribbling volante di Diego Armando? L’ha fatto prima. Il tunnel di Ronaldo?lo aveva fatto identico 30 anni prima. La magia di? Già vista, conovviamente. Le superpunizioni die Cristiano Ronaldo? Un’imitazione. Su Twitter, nel giorno della morte di, riemerge una compilationche propone una carrellata di straordinari gesti tecnici di O Rei, capace di anticipare – anche di decenni – ogni prodezza ammirata nell’ultimo quarto di secolo di calcio. Il calcio non ha inventato niente, ma #Pelè ha inventato tutto.Addio al più grande di.Addio al più grande di sempre. pic.twitter.com/TdnKMnA3iY — Edoardo Cozza (@edocozza) December 29, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

Sky Tg24

Tutte lepiù importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 23.20 - Primi contatti tra la Juve e la madre di Rabiot - Si prova a cercare ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Guerra Ucraina Russia, le news. Zelensky: maggior parte Paese senza elettricità Sarà ancora Marco Gaspari al timone della squadra lombarda per la stagione 2022-2023 la sua ... Si chiude con il verdetto riguardante la seconda e ultima promossa in A1 il campionato di Serie A2 ...E’ noto che il proprietario di un veicolo al quale viene notificato un verbale di accertamento per violazione al codice della strada che prevede il taglio dei punti della ...