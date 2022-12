Ufficio Covid Messina | In 22 mesi somministrate 1 | 2 milioni dosi di vaccino

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Palermo, 30 dic. (Adnkronos) - In 22oltre un milione e 287 milaantied esitati un milione e 457 tamponi. Oltre 30 iniziative e progetti avviati per la prevenzione e la vaccinazione. Ottenuti alcuni primati: primi in Italia con un camper per lenei piccoli comuni montani, primi in Europa per somministrazioni senza ago, primi per isoleFree, primi a vaccinare in un centro islamico, primi in Sicilia a dotarsi di un front-office operativo, gestendo ben 55 mila problematiche. Ecco i numeri dell'di. “Quando sono arrivato qui ho trovato ancora una struttura in rodaggio che stava ancora progettando delle soluzioni ai molti problemi nati durante la pandemia. Siamo riusciti in ...