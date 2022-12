UFFICIALE – Grande notizia per la città di Napoli | 2 | 4 milioni per lo Stadio Maradona!

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Arrivano i fondi per una manutenzione straordinaria alloDiego Armando Maradona. Il sindaco Gaetano Manfredi ha deciso di stanziare una nuova cifra al fine di realizzare alcuni lavori necessari. La somma arriverà tramite i fondi ordinari del Comune e servirà a realizzare una manutenzione necessaria per lo. La delibera è stata approvata oggi in giunta, con l’obiettivo di terminare i lavori entro la fine del mese di gennaio 2023. FOTO GETTY –Diego Armando Maradona Arriva la delibera per loDiego Armando Maradona In seguito all’approvazione del progetto tecnico, sono stati stanziati 2e 400mila euro. Di cui, 2serviranno al mantenimento delle condizioni di sicurezza, accessibilità ed efficientamento energetico. Mentre i restanti ...

Fortementein.com

...al nuovo anno con un ricco calendario di eventi e iniziative che animeranno in città una... La radiodell'evento sarà RDS 100% Grandi Successi . I conduttori Francesca Romana D'Andrea e ...Il frontale ha un notch a goccia d'acqua (waterdrop), mentre il retro ha un ellisse con un anelloper il sensore principale e due forellini piccoli, tra cui uno per il flash led e uno per il ... È ufficiale! Sonia Bruganelli abbandona il Grande Fratello VIP. Ecco ... Sebastian Vettel nel celebre podcast targato F1, "Beyond The Grid" ha rilasciato opinioni senza freni sul suo grande rivale Fernando Alonso ...Il Torino FC ha reso noto sul suo sito ufficiale che, a seguito della determinazione dell’ONMS n. 50/2022 del 28/12/2022 e le decisioni del CASMS riunitosi in data 29/12/2022, ha annullato ...