Ucraina | Zelensky | “Truppe nel Donbass mantengono posizioni”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Le forze ucrainele lorocontro lerusse nella regione orientale dele stanno facendo piccoli progressi in alcune aree. A dichiararlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, nel suo discorso video serale. “Nel complesso manteniamo le nostre. Ci sono anche alcune aree del fronte dove stiamo avanzando un po’”, ha affermato, aggiungendo che Kiev ha rafforzato la sua capacità di difesa antiaerea e la rafforzerà ulteriormente nei prossimi mesi. Continuano intanto i massicci bombardamenti russi e quasi tutte le regioni dell’stanno subendo interruzioni di elettricità, ”ma questo è niente rispetto a quello che sarebbe potuto accadere senza la nostra eroica contraerea”, ha dettoquesta ...

Adnkronos

