Ucraina | la maggior parte del Paese è senza elettricità

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ladelle regioni dell’sonocorrente elettrica a causa dei raid russi sul, lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con le seguenti parole: “Dopo i raid russi di oggi ladell’”. ”Ma questo è niente rispetto a quello che sarebbe potuto accaderela nostra eroica contraerea’‘. “La situazione è particolarmente difficile nella regione di Kiev e nella capitale stessa, nella regione di Leopoli, a Odessa, Kherson e dintorni, a Vinnytsia e in Transcarpazia”, ha detto Zelensky nel consueto videomessaggio serale diffuso dai suoi social. Inoltre, il presidente ucraino ha riferito che “54 missili e 11 droni d’attacco ...

Sky Tg24

