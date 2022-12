Tv | top e flop del 2022 | affonda l’informazione | bene le fiction E la sorpresa Mondiali

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La vigilia di Natale, mentre già stavo preparando la mia annuale classifica dei migliori e dei peggiori, mi sento con il mio amico Nanni Delbecchi per gli auguri. Riguardo al lavoro mi dice che non mi invidia proprio: che fatica trovare qualcosa di bello nell’annata televisiva. In realtà – gli spiego – è il contrario: difficile è ricordarsi il peggio, in una situazione di degrado e piattezza la difficoltà è trovare qualcosa che spicchi sul resto per bruttezza. Quanto al bello invece è facile ricordare le poche cose che si distinguono dal grigiore generale, anzi ne dovrò lasciar fuori qualcuna. Cominciamo allora dal peggio che, vista la premessa, questa volta non identifichiamo con un programma ma con un intero genere,, quella dei tg, dei talk e degli speciali, tutta e su tutte le reti, da quando anche i telegiornali che un tempo manifestavano segni di ...

Calciomercato.com

CARLO NORDIO Nell'annunciare per gennaio la sua battaglia personale contro il 323 Cp il ministro della Giustizia Carlo Nordio è caduto in un attacco di tafazzismo che non si vedeva dai tempi del ...Commenta per primo Atalanta - Az Alkmaar 0 - 1 ILOOKMAN - Il solito tuttofare, ci prova sempre ed è il più pericoloso dei suoi. Non trova il gol ... IZAPATA - Tanto bravo a conquistarsi il ... Sassuolo-Inter, top e flop: Dzeko chiude alla grande, Barella è ovunque. Bellanova non svolta Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Il 2022 delle tv Generaliste in trincea di resistenza, piattaforme in espansione ma al limite dell'overdose, capaci più di rubare biglietti al cinema e voglia di uscire al pubblico ...