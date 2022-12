Tv | top e flop del 2022 | affonda l' informazione | bene le fiction E la sorpresa Mondiali

Calciomercato.com

Le polemiche preventive per il possibiledi ascolti legato alla mancata qualificazione della nazionale italiana si sono rivelate inconsistenti di fronte ai numeri strepitosi. Anzi, ...CARLO NORDIO Nell'annunciare per gennaio la sua battaglia personale contro il 323 Cp il ministro della Giustizia Carlo Nordio è caduto in un attacco di tafazzismo che non si vedeva dai tempi del ... Sassuolo-Inter, top e flop: Dzeko chiude alla grande, Barella è ovunque. Bellanova non svolta Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Il 2022 delle tv Generaliste in trincea di resistenza, piattaforme in espansione ma al limite dell'overdose, capaci più di rubare biglietti al cinema e voglia di uscire al pubblico ...